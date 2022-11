Dax aktuell Dax hat Marke von 14.500 Punkten im Fokus – Profi-Shortseller geben nicht auf

Der deutsche Leitindex bewegt sich seit Wochenanfang in einer sehr geringen Handelsspanne. Ein Ausbruch aus dieser Spanne dürfte dynamisch erfolgen.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat mittlerweile die Marke von 14.500 Punkten im Fokus und klettert in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent nach oben auf 14.470 Zähler.

Das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank, das am gestrigen Mittwoch nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht wurde, erfüllt die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer. Alles deutet auf ein langsameres Zinstempo ab der nächsten Sitzung im Dezember hin, die Zinsanstiege zumindest in den USA könnten schon in sechs Monaten zu Ende gehen. Eine positive Nachricht sowohl für den Aktien- als auch für den Anleihemarkt.

Die Handelsumsätze bei den 40 Dax-Unternehmen waren an den ersten drei Handelstagen dieser Woche unterdurchschnittlich niedrig. Rund 50 Millionen Stücke wechselten täglich den Besitzer, üblich ist ein Wert zwischen 60 und 70 Millionen Papiere. Am heutigen US-Feiertag Thanksgiving wird sich daran sicherlich nichts ändern, weil die Börsen jenseits des Atlantiks geschlossen bleiben.

