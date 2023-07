Der deutsche Leitindex ist wieder in seine dreimonatige Seitwärtsphase zurückgekehrt. Damit hatten viele institutionelle Investoren offenbar nicht gerechnet.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt gehen die Kursgewinne weiter. Der Dax notiert vormittags bei 15.896 Zählern, ein Plus von 0,7 Prozent oder umgerechnet rund 100 Punkten. Bereits am gestrigen Dienstag gab es ein Plus von 0,8 Prozent.

Unterstützung kommt dabei von den US-Börsen. Der wie der Dax 40 ebenfalls industrielastige Dow-Jones-Index notiert wieder über die Marke von 34.000 Punkten, nicht mehr weit entfernt vom bisherigen Jahreshoch, das bei 34.589 Zählern liegt. Auch die Terminkontrakte auf die US-Leitindizes signalisieren bislang eine moderat freundliche Eröffnung an der Wall Street am heutigen Mittwoch.

