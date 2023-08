Seit Anfang August bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von rund 600 Punkten. Auf welche Marken Anleger dabei achten sollten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hoffen vor allem Privatanleger auf Kurse oberhalb von der runden Marke von 16.000 Punkten. Und der Auftakt am heutigen Donnerstag stützt diese Hoffnungen. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax bei 15.980 Zählern, ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Seit dem 3. August bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von 600 Punkten. Auf der Oberseite war bei 16.060 Punkten Schluss, auf der Unterseite sorgten genügend Käufer dafür, dass die Marke von 15.468 Zählern gehalten hat.

>> Lesen Sie auch: Über neun Prozent Rendite – Diese Firmen zahlen die höchsten Dividenden

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen