Dax aktuell Dax hat wieder die 14.000-Punkte-Marke im Fokus – Zinsschock belastet aber Anleihemarkt

Angesichts des hohen Kaufinteresses drängt sich die Frage auf: War der kurzfristige Dax-Kursrutsch am Dienstag das letzte Einstiegssignal in diesem Börsenjahr?

Düsseldorf Der deutsche Leitindex strebt wieder nach oben. Der Dax steigt vormittags um 0,5 Prozent und bei 13.948 Punkten gehandelt. Außerbörslich gab es bereits Notierungen knapp unter der Marke von 14.000 Punkten.

Mit den heutigen Kursgewinnen hat der Aktienmarkt den japanischen Zinsschock gut weggesteckt. Die europäischen und US-amerikanischen Indizes haben sich schnell von der ersten Belastung erholen.

Bereits am gestrigen Dienstag konnte der Dax nach dem Kursrutsch zum Handelsauftakt in der Spitze 140 Punkte gutmachen und ging bei 13.884 Punkten aus dem Handel, ein Minus von nur noch 0,4 Prozent. Der industrielastige Dow-Jones-Index in den USA schloss sogar 0,3 Prozent höher.

Dadurch steht am heutigen Handelstag wieder die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten im Fokus. Genauer gesagt endete nach dem Kursrutsch am Donnerstag vergangener Woche in den Folgetagen bei 14.011 Zählern der Versuch, diese runde Marke nachhaltig zu überwinden.

