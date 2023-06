Die Stimmung am Aktienmarkt bleibt gedämpft. Nun liegt der Dax in einer Unterstützungszone, vor deren Unterschreitung Experten warnen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt seinen Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Der Dax fällt am Donnerstag bis auf 15.810 Punkte. So tief lag der Leitindex zuletzt am 1. Juni.

Im Handelsverlauf setzt immerhin eine Erholung ein. Der Dax macht einen Teil der Verluste wieder wett und liegt am Nachmittag 0,5 Prozent tiefer bei 15.946 Punkten.

Weiter mangelt es am Impulsen für ein Ende des Abwärtstrends. Mittlerweile hat der Dax seit dem am vergangenen Freitag erreichten Rekordhoch bei 16.427 Punkten fast 600 Punkte verloren – das ist eine schwache Bilanz in nur wenigen Tagen. Gleichwohl sind größere Gewinnmitnahmen nach einem erreichten Rekord keine Überraschung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen