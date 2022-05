Dax aktuell Dax holt Verluste schnell wieder auf – Wichtige Marken rücken immer näher

Der Leitindex fällt zum Auftakt unter 14.000 Punkte. Doch schon bei moderaten Gewinnen würde der Dax bald zwei wichtige Marken übertreffen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Marke von 14.000 Punkten ein wichtiges Hindernis auf dem Weg nach oben. Der Dax fällt zur Eröffnung am Montag wieder unter dieses Niveau, kann seine Verluste aber schnell wieder aufholen. Am Vormittag liegt der Leitindex unverändert bei 14.013 Punkten.

Eine turbulente Vorwoche hatte das Frankfurter Börsenbarometer am vergangenen Freitag mit einem deutlichen Plus beendet. Zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der Woche lagen 650 Punkte, gepaart mit einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen.

Auch in der neuen Woche könnte es turbulent zugehen. Die Berichtssaison im Dax ist nahezu vorüber – ein starkes erstes Quartal hat die Kurse gestützt. Daher rücken nun wieder lang bekannte Belastungsfaktoren in den Vordergrund.

Die anstehende Zinswende in Europa und den USA sorgt an den Märkten regelmäßig für neue Verunsicherung. Damit einher gehen auch Konjunktursorgen vor allem aufgrund der strikten Covid-Politik in China und der unterbrochenen Lieferketten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen