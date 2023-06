Obwohl der Arbeitsmarkt in den USA Abkühlungstendenzen zeigt und Zinserhöhungen damit unwahrscheinlicher werden, legt der Leitindex nur leicht zu. Die Lira erreicht neue Tiefs.

Düsseldorf Der Dax hat am Donnerstag in einem impulsarmen Umfeld nur etwas zugelegt: Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten auf Schlusskurs-Basis zu überwinden, gelang ihm aber nicht. Er schloss 0,2 Prozent höher bei 15.990 Punkten.

Seit vier Tagen herrscht Ruhe am Aktienmarkt. Der Dax bewegt sich seit Freitag vergangener Woche in einer täglichen Handelsspanne von nur rund 100 Zählern. Auch an diesem Donnerstag sind es nur etwa 100 Punkte gewesen.

Selbst nach Veröffentlichung der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA am Nachmittag blieben stärkere Kursbewegungen aus. Insgesamt stellten vergangene Woche 261.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze und damit deutlich mehr als erwartet.

Damit zeigt der Arbeitsmarkt Abkühlungstendenzen – was gegen eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in der kommenden Woche spräche.

