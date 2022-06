Dax aktuell Dax im Pfingsthandel im Plus – Leitindex überwindet Marke von 14.600 Punkten

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Frankfurt Schwindende Ängste vor einem Konjunkturabschwung locken Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. Dax und Euro Stoxx stiegen am Pfingstmontag um jeweils etwa ein Prozent auf 14.606 beziehungsweise 3833 Punkte. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex leicht im Minus bei 14.460 Punkten geschlossen.

Börsianer waren mit der Nachlese der überraschend starken US-Jobdaten vom Freitag beschäftigt. Der robuste Arbeitsmarkt deute auf stabile Einkommen hin und dämpfe damit vorerst die Rezessionsängste, sagte Volkswirt Jonathan Millar von der Barclays Bank. Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, warnte allerdings vor überzogenem Optimismus. Die aktuelle Erholung könnte sich als Strohfeuer entpuppen.

Größere Klarheit über die weitere Entwicklung der Zinsen und damit der Börse verspreche er sich von den US-Inflationsdaten am Freitag. Experten erwarten für Mai eine unveränderte Teuerungsrate von 8,3 Prozent im Jahresvergleich.

Mit Spannung warten Börsianer außerdem auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Sollte EZB-Chefin Christine Lagarde eine Zinserhöhung im Juli um einen halben Prozentpunkt nicht ausschließen, werde der Euro aufwerten, prognostizierte ein Börsianer. Zum Wochenauftakt verteuerte sich die Gemeinschaftswährung um 0,2 Prozent auf 1,0743 Dollar.

Am Rohstoffmarkt waren die Konjunkturoptimisten ebenfalls in der Überzahl. Sie setzten auf eine steigende Nachfrage beim Top-Abnehmer China. Die Normalisierung der dortigen Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Lockdowns scheine gute Fortschritte zu machen, sagte Stephen Innes, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter SPI. Dies verhalf Kupfer zu einem Kursplus von 2,4 Prozent auf 9727 Dollar je Tonne. Der Preis für Eisenerz stieg in China um bis zu 3,4 Prozent auf ein Zehn-Monats-Hoch von 1008,50 Yuan (152 Dollar).

Ölpreis steigt – Anstieg zunächst sprunghaft

Die Hoffnung auf mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt hat den Anstieg der Ölpreise am Montag ein wenig gedämpft. Sie waren zu Wochenbeginn zunächst stärker gestiegen, nachdem Saudi-Arabien die Preise für Exporte nach Asien überraschend deutlich angehoben hatte.

Dann aber habe ein Bericht die Runde gemacht, wonach die vor den Wahlen im November unter Druck stehende US-Regierung dem Iran erlauben könnte, mehr Öl zu exportieren, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Rohölpreise gaben daraufhin einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit 120,57 US-Dollar zuletzt 80 Cent mehr als am Freitag, nachdem es zwischenzeitlich fast bis auf 122 Dollar nach oben gegangen war. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 84 Cent auf 119,71 Dollar zu.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise gestiegen, obwohl der Ölverbund Opec+ seine Förderung im Juli und August ausweiten will. Analysten zeigten sich jedoch skeptisch, ob das zusätzliche Angebot ausreichen wird, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen.

„Vielleicht wird nur ein Drittel bis die Hälfte dessen, was die Opec+ versprochen hat, in den nächsten zwei Monaten ans Netz gehen“, sagte Vivek Dhar, Bergbau- und Energieanalyst bei der Commonwealth Bank of Australia. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens infolge des Ukrainekrieges unter Druck.

Blick auf die Börse in Asien

Die Aussicht auf frischen Wind für die Konjunktur ermunterte Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,6 Prozent auf 27.915 Punkte und die Börse Schanghai um 1,1 Prozent auf 3236 Zähler.

Mut mache Investoren das Ende der Corona-Lockdowns in der chinesischen Hauptstadt und vor allem der Wirtschaftsmetropole Schanghai, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley in einem Kommentar. Allerdings sei dies bislang eher ein psychologischer Faktor. In den Wirtschaftsdaten spiegele es sich noch nicht wider.

Ein weiterer Stimmungsaufheller war die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen der chinesischen Notenbank. In Japan setzten Investoren auf eine Wiederauflage eines staatlichen Programms zur Wiederbelebung des Tourismus, das unter anderem Übernachtungsgutscheine beinhaltet. Dies verhalf der Fluggesellschaft ANA und dem Reisebüro HIS zu Kursgewinnen von jeweils rund drei Prozent.

Einzelwerte im Fokus

Nemetschek: Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt das Softwarehaus mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 69,34 Euro. Die Analysten der Citigroup starten die Bewertung von Nemetschek mit „Buy“ und einem Kursziel von 85 Prozent.

