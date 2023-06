Nach dem Aufstand in Russland zeigen sich die Anleger leicht verunsichert. Der Dax bleibt damit nach fünf Verlusttagen in Serie angeschlagen. Bewegung gibt es am Ölmarkt.

Düsseldorf Nach einem turbulenten Wochenende startet der deutsche Aktienmarkt mit Verlusten in die neue Woche. Der Leitindex Dax fällt in der ersten Handelsstunde schnell in die Verlustzone und liegt 0,6 Prozent im Minus bei 15.737 Punkten.

In Russland hatte die schwerbewaffnete Söldner-Truppe Wagner unter dem früheren Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin zunächst einen Marsch in Richtung Moskau gestartet. Am Samstagabend verkündete Russland eine Einigung mit dem Ergebnis, dass sich Prigoschin ins Exil in Belarus zurückzieht.

Der Dax hatte in der vergangenen Woche an allen fünf Handelstagen nachgegeben. Das ist die längste Verlustserie des Jahres. Dabei häufte er ein Minus von 3,2 Prozent an und näherte sich der wichtigen Unterstützungszone von 15.600 bis 15.700 Punkte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen