Der Leitindex startet etwas fester in den Tag. Die Kurse könnten aber schnell wieder abbröckeln. Dafür gibt es vor allem einen Grund.

Frankfurt Den letzten Handelstag im August beginnt der Dax mit positiven Vorzeichen. In den ersten Handelsminuten gewinnt er am Mittwoch ein halbes Prozent und steigt auf 13.020 Punkte. Kurze Zeit später liegt er immer noch im Plus, fällt aber unter die Marke von 13.000 Zählern zurück.

Am Montag war der Dax ebenfalls positiv gestartet und stieg um bis zu zwei Prozent auf 13.150 Punkte. Dann drückte aber die mit 7,9 Prozent höher als erwartet ausgefallene deutsche Inflationsrate den Leitindex ins Minus. Er schloss mit einem Verlust von 0,5 Prozent bei 12.961 Punkten.

