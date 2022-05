Dax aktuell Dax kämpft nach starkem Vortag mit der Marke von 14.000 Punkten

Der deutsche Leitindex startet mit einem deutlichen Minus in den Handel. Deutsche Bundesanleihen starten hingegen mit Kursgewinnen.

Die Marke von 14.000 Punkten hat sich zu einem wichtigen Widerstand entwickelt. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax kann am Dienstag nicht an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzen die Anleger die Gelegenheit, nach zwischenzeitlich verbuchten Kursgewinnen Aktien wieder zu verkaufen. Der Dax fällt am Dienstag um 1,3 Prozent auf 13.995 Zähler und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten. Am Montag ging der Leitindex mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 14.175 Zählern aus dem Handel.

„Es bleibt eine Achterbahnfahrt“, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Richtig gute Stimmung will im Moment einfach nicht aufkommen.“

Zurückhaltend war bereits die Stimmung unter den Anlegern und Anlegerinnen in Asien. Trotz konjunkturstützender Maßnahmen in China schrecken die enttäuschenden Wachstumsaussichten der Volksrepublik die Anleger vom Einstieg in die asiatischen Märkte ab. Sowohl der Nikkei-Index als auch die Börse Schanghai notierten am Dienstag im Minus.