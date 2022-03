Dax aktuell Dax kann Gewinne nicht halten – Bevorstehendes US-Embargo lässt Ölpreis wieder steigen

Die riesige Handelsspanne am Montag und der heutige Kursverlauf lassen auf eine Stabilisierung des Marktes hoffen. Worauf Anleger dabei achten sollten.

Im Dax geht es derzeit turbulent zu. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

Düsseldorf Nach zwei Handelstagen mit Ausverkaufsstimmung am deutschen Aktienmarkt und einem zwischenzeitlichen Absturz im Dax um mehr als 1000 Punkte in dieser Zeit beruhigt sich die Situation wieder. Zwar kann der Dax seine Gewinne im Zuge der wieder deutlich steigenden Ölpreise nicht halten, doch die Verluste halten sich diesmal in Grenzen. Kurz vor Handelsschluss liegt der Leitindex 0,8 Prozent in Minus bei 12.728 Punkten.

Die Kursschwankungen sind hoch, die Handelsspanne liegt bei rund 430 Zählern mit einem Tageshoch von 13.106 Punkten. Doch die Tendenz ist freundlich, weil das gestrige Jahrestief nicht mehr unterschritten wurde. Den gestrigen Handelstag beendete die Frankfurter Benchmark zwei Prozent im Minus bei 12.834 Punkten und damit 260 Zähler tiefer.