Dax aktuell Dax kann hohe Auftaktgewinne nicht halten – Anleger haben eine Sparte besonders im Fokus

Verschiedene Faktoren signalisieren weiter steigende Notierungen am deutschen Aktienmarkt. Allerdings ist der Abwärtstrend seit Jahresanfang noch intakt.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Leitindex kann wie am Vortag seine hohen Auftaktgewinne nicht halten. Nach einem Anstieg auf 13.358 Punkte in der ersten Handelsstunde liegt der Dax im Vormittagshandel nur noch 0,4 Prozent im Plus und notiert bei

13.234 Punkten.

Am gestrigen Montag hatte die Kurserholung am deutschen Aktienmarkt im Verlauf etwas an Schwung verloren. Nach einem starken Morgen schmolzen die Gewinne im Dax zunehmend ab. Zuletzt stand ein Plus von 0,5 Prozent und ein Endstand von 13.186 Punkten auf der Anzeigetafel.

Faktoren wie Anlegerstimmung, Saisonalität und die deutlichen Kursgewinne der Börsen in China signalisieren eine Erleichterungsrally am deutschen Markt. So baute die Börse Shanghai baut ihre Gewinne aus und gewinnt 0,7 Prozent. Der Hongkonger Leitindex dreht ins Plus und legt 0,5 Prozent zu. China halbiert die Quarantäne für einreisende Ausländer in speziellen Stationen auf sieben Tage plus drei Tage häuslicher Isolation.

