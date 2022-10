Das Börsenbarometer taumelt weiter in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Cropenergies legt fast zweistellig zu, die Klöckner-Aktie stürzt ab.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Mittwoch ohne klare Richtung: Nachdem der Leitindex Dax zunächst leicht im Minus notiert hatte, drehte er nach Veröffentlichung der EU-Industrieproduktionsdaten ins Plus. Nach der Veröffentlichung der Konjunkturprognose der Bundesregierung gab der Leitindex wieder nach: Zum Handelsschluss lag er 0,4 Prozent im Minus bei 12.172 Punkten. Damit fiel er den sechsten Tag in Folge.

Der Euro Stoxx 50 aus den großen börsennotierten Unternehmen des Euro-Raums schloss 0,3 Prozent im Minus. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen schloss 1,3 Prozent im Minus bei 21.894 Punkten.

Am Dienstag hatte der Dax 0,4 Prozent tiefer bei 12.220 Zählern geschlossen. Die Kursgewinne aus den ersten starken Oktobertagen sind nach fünf schwachen Handelstagen weitgehend aufgezehrt.

Bislang hält die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Angesichts ebenfalls durchwachsener Handelstage an der Wall Street sei das erstaunlich, sagt Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners.

