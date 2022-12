Dax aktuell Dax klettert auf neues Rallyhoch – Devisenmarkt spekuliert auf deutlichen Rückgang der Inflation

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat ein neues Rallyhoch erreicht. Mit dem heutigen Tageshoch von 14.583 Zählern setzt der Dax seine 2700-Punkte-Rally seit Ende September fort. Das bisherige Hoch lag bei 14.571 Zählern. Derzeit notiert der Dax mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 14.573 Zählern.

Dieser Anstieg im Mittagshandel überrascht, weil um 14.30 Uhr mit den US-Arbeitsmarktdaten ein wichtiger Konjunkturindikator veröffentlicht wird. Der kann neuen Schwung in den Handel bringen.

Noch die bisherige Handelswoche und vor allem der gestrige Donnerstag haben gezeigt, wie schwierig es für den Dax war, die Marke von 14.500 Punkten zu überwinden. Seit Montag vergangener Wochen notiert der Leitindex in einer Spanne von vergleichsweise geringen 250 Punkten. Auf der Oberseite war bis zum heutigen Freitag bei 14.571 Punkten Schluss, unten hielt die Marke von 14.321 Zählern.

Damit ist die Chance groß, das der Dax weiter steigt. Weil viele Anhaltspunkte einen Rücksetzer signalisieren, dürfte der heutige Kursanstieg vermutlich immer noch viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt haben. Die müssen wohl der Rally hinterlaufen. Zwar haben viele institutionelle Anleger laut der Umfrage der Börse Frankfurt ihre Short-Positionen geschlossen, doch bei den Privatanlegern sieht das Bild anders aus. Laut dem Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart notierte der Anteil der Put-Derivate immer noch auf einem sehr hohen Niveau und hat sich in den vergangenen drei Wochen nur wenig verändert.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Entscheidend für den weiteren Verlauf dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für den November sein. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen könnte im November so niedrig ausgefallen sein wie zuletzt Ende 2020. Experten erwarten den Aufbau von 200.000 US-Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Vergleich zu 261.000 im Vormonat.

Dabei gilt wie seit Längerem: Je besser der Bericht ausfällt, desto schlechter dürfte das für den Aktienmarkt sein und umgekehrt. Denn ein deutlich langsamer wachsender Arbeitsmarkt nimmt zusätzlichen Druck von der US-Notenbank, die sich zuletzt mit großen Zinsanhebungen gegen die steigende Inflation gestemmt hatte.

Der eher schwach ausgefallene Arbeitsmarktbericht der privaten ADP-Agentur mit nur einem Plus von 127.000 neuen Stellen hat schon eine Tendenz gezeigt, auch wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am gestrigen Donnerstag niedrig geblieben sein.

Diese Tendenz dürfte allerdings auch bereits eingepreist sein. Um die Zinssorgen wieder größer werden zu lassen, müsste der US-Arbeitsmarkt nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend schon deutlich positiv überraschen.

Investoren werden auch auf das Lohnwachstum achten. Zuletzt ist der jährliche Lohnanstieg sieben Monate in Folge zurückgegangen oder zumindest konstant geblieben. Ein erneuter Rückgang wäre ein weiteres Indiz dafür, dass es der US-Notenbank gelingt, die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale zu vermeiden.

Unterstützung für den deutschen Leitindex kommt aus den USA: Dort hat der S&P 500 am vergangenen Dienstag, also rund zwei Wochen nach dem Dax, die vielbeachtete 200-Tage-Linie überwunden und bleibt oberhalb dieser Marke. Dass der deutsche Börsenindex quasi Trendsetter für den großen „US-Bruder“ ist, zählt schon zu den ungewöhnlichen Ereignissen.

Am deutschen Aktienmarkt fällt diese Durchschnittslinie, gebildet aus den Kursen der vergangenen 200 Handelstage, aktuell um rund zwei Punkte und liegt bei 13.538 Zählern. Diese Linie dürfte spätestens im Januar 2023 drehen und anschließend erneut vom Leitindex „getestet“ werden. So sieht zumindest das typische Szenario einer nachhaltigen Trendwende aus, an der es bislang keine Zweifel gibt.

Inflation ist am Devisenmarkt passé

Das Comeback des Euros geht weiter. Mit einem Kurs von 1,054 Dollar notiert die Gemeinschaftswährung so hoch wie zuletzt im Juni. In den vergangenen vier Woche ist der Euro gegenüber dem Dollar um mehr als sieben Prozent nach oben geklettert.

Auch der Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann ist von der Geschwindigkeit überrascht, mit der der Devisenmarkt zukünftige Entwicklungen antizipiert. Dabei geht es um die Auspreisung der Inflationsangst am Devisenmarkt, die nun schneller als erwartet verläuft.

Ein deutlicher Rückgang der Inflation scheint mittlerweile so sicher zu sein, dass jetzt am Devisenmarkt die Zeit danach „gespielt wird“. Und die sieht nicht positiv für den Dollar aus, weil die Inflation der Auslöser für die aggressive Fed-Politik war, die den Dollar 2022 an die Spitze der G10-Währungen, der weltweit wichtigsten Währungspaare, katapultierte, erläutert Leuchtmann.

Er sieht das größte Risiko darin, dass das Kursziel der Commerzbank von 1,10 Dollar gegenüber dem Euro früher als erwartet erreicht wird.

Blick auf Einzelwerte

Immobilienwerte: Am Aktienmarkt sind die als zinsempfindlich geltenden Immobilienwerte gefragt. Vonovia landeten mit einem Plus von knapp drei Prozent an der Dax-Spitze, Branchenmitglieder wie Aroundtown und Tag Immobilien verteuerten sich um 4,7 Prozent beziehungsweise 3,8 Prozent, LEG und Deutsche Wohnen kletterten um jeweils mehr als zweieinhalb Prozent.

Bei Grand City an der SDax-Spitze betrug das Plus fast 5,7 Prozent. Aktien des Immobilieninvestment-Anbieters Patrizia rückten um 2,4 Prozent vor, hier gab zudem eine angehobene Portfolioprognose nach einem Zukauf in Dänemark Rückenwind.

Stabilus: Der Dividendenvorschlag des Unternehmens kommt bei den Anlegern gut an. Die Titel gewinnen 1,7 Prozent auf 63,05 Euro. Der Industrie- und Autozulieferer schlägt eine Ausschüttung von 1,75 Euro je Aktie für 2022 vor, 50 Cent mehr als im Vorjahr. „Das liegt ganz klar über den Markterwartungen“, sagte ein Händler.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.