Die türkische Lira beschleunigt trotz deutlicher Zinserhöhung ihre Talfahrt. Offenbar steigt vor der neuen Sitzung am Donnerstag die Nervosität am Devisenmarkt.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt profitiert von der laufenden Rally an der Wall Street. Hinzu kommen positive Nachrichten vom Immobilienmarkt und in Sachen Inflation. Deswegen ist der Dax in der ersten Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 16.240 Punkte geklettert, gab anschließend aber einen großen Teil der Gewinne wieder ab.

Mit diesem Anstieg zum Handelsauftakt hat das Börsenbarometer ein neues Juli-Hoch erreicht. Dadurch ist aus technischer Sicht der Weg frei Richtung Rekordhoch, das bei 16.427 Zählern liegt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen