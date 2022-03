Dax aktuell Dax klettert über die 13.000-Punkte-Marke – Erste Hoffnungen auf eine Bodenbildung

Die riesige Handelsspanne am Montag und die vielen Rückkäufe lassen auf eine Stabilisierung des Marktes hoffen. Worauf Anleger dabei achten sollten.

Im Dax geht es derzeit turbulent zu. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

Düsseldorf Nach zwei Handelstagen mit Ausverkaufsstimmung am deutschen Aktienmarkt und einem zwischenzeitlichen Absturz von mehr als 1000 Punkten in dieser Zeit beruhigt sich die Situation wieder. Der Dax steigt vormittags um 1,6 Prozent auf 13.035 Punkte, ein Plus von 200 Zählern. Den gestrigen Handelstag beendete die Frankfurter Benchmark zwei Prozent im Minus bei 12.834 Punkten und damit 260 Zähler tiefer.

Der gestrige Handelstag hat trotz der Verluste zum Handelsschluss etwas Hoffnung auf eine Bodenbildung gegeben. Dass der Dax nach einem 650-Punkte-Crash zum Auftakt zwischenzeitlich wieder ins Plus drehte, ist ein erstes Indiz, dass die Zahl der Verkäufer allmählich nachlässt, die ihre Aktien ohne Rücksicht auf Verluste oder Bewertungen einfach auf den Markt werfen.

