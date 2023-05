Dax aktuell Dax klettert über die Marke von 16.000 Zählern

Der deutsche Leitindex hat seine mehr als zweiwöchige Seitwärtsphase beendet. Die neue Kursdynamik lässt einen Anstieg Richtung Rekordhoch erwarten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter aufwärts. Gleich am ersten Handelstag im Börsenmonat Mai markiert der Dax mit 16.011 Punkten ein neues Jahreshoch. In der ersten Handelsstunde notiert der deutsche Leitindex bei 16.006 Zählern, ein Plus von 0,5 Prozent.

Nach dem gestrigen Feiertag müssen die europäischen Börsen am heutigen Montag jede Menge Daten und Nachrichten verarbeiten. Auf der Positivseite stehen die Rettung der First Republic Bank und der unerwartet starke Anstieg des ISM-Einkaufsmanagerindex. Auf der Negativseite steht das Abrutschen des chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Produktionssektor unter die Expansionsschwelle von 50.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Fondshaus QC Partners gewichten europäische Anleger „traditionell Daten aus den USA bei ihren Entscheidungen höher als Daten aus dem Reich der Mitte“. So stehen die Ampeln zum verspäteten Start in die Börsenwoche auf grün.