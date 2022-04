Dax aktuell Dax klettert weiter nach oben – Profis haben ihre Depots an die Kriegsrisiken angepasst

Der russische Kriegsbeginn am 24. Februar erschütterte die Finanzmärkte. Doch nun kehrt Ruhe ein. Was das für die kommenden Handelstage bedeuten dürfte.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin freundliche Stimmung. Der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 14.390 Punkte. Damit ist der Leitindex seit Wochenanfang bereits um mehr 300 Zähler nach oben geklettert. Bereits am gestrigen Mittwoch stieg das Börsenbarometer um 1,5 Prozent auf 14.362 Punkte, gleichzeitig der Tageshöchststand.

Die Akteure an den Finanzmärkten hatten mittlerweile genug Zeit, um sich an die Bedrohungsszenarien für die Märkte wie die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den wahrscheinlich deutlichen Zinserhöhungen in den USA zu gewöhnen. Das lässt sich aus den beiden Sentimentumfragen wie das Handelsblatt Dax-Sentiment vom Wochenende und der Erhebung der Börse Frankfurt am gestrigen Mittwochabend ableiten. Bei der Erhebung der Börse werden vermehrt institutionelle Anlageprofis befragt.

