Dax aktuell Dax klettert weiter nach oben – Türkische Lira rutscht Richtung Rekordtief ab

Die Rede von Fed-Chef Powell hat das Potenzial, die Aktien- und die Anleihemärkte in eine neue Richtung zu schicken. Spannend wird, wie er die langfristigen Inflationsgefahren einschätzt.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter aufwärts. Der Dax steigt vormittags 0,4 Prozent nach oben und wird bei 13.326 Punkten gehandelt. In Erwartung weiterer Zinssignale der US-Notenbank hatte der Leitindex am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 13.271 Punkten geschlossen. Die Wall Street war ebenfalls fester aus dem Handel gegangen.

Seit Dienstag vergangener Woche ist der Dax in einer Abwärtsbewegung. Damals kletterte der Leitindex bis auf 13.947 Punkte, der höchste Kurs seit Mitte Juni. Am Mittwoch dieser Woche rutschte das Börsenbarometer bis auf 13.088 Zähler ab, den bisherigen Tiefpunkt dieser Abwärtsbewegung.

Die Pluszeichen Ende dieser Woche gehen mit leicht fallenden Renditen am Anleihemarkt einher. Dieser Wert für eine zehnjährige US-Staatsanleihe liegt nicht bei 3,12 Prozent wie noch am Mittwoch, sondern aktuell nur noch bei 3,05 Prozent.

