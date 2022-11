Dax aktuell Dax klettert wieder nach oben – Der Abwärtstrend seit Jahresanfang ist mittlerweile passé

Düsseldorf Den Abwärtstrend seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex bereits nachhaltig überwunden, nun steht die wichtige 200-Tagelinie im Fokus. Diese Durchschnittslinie notiert am heutigen Dienstag bei rund 13.620 Zählern und ist wohl der wichtigste Indikator für den Übergang von einer Bärenmarktrally in eine nachhaltige Trendwende.

Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners könnte ein nachhaltiges Überschreiten dieser Durchschnittslinie die Stimmung auf dem Parkett deutlich verbessern. Denn diese Linie findet nicht nur bei langfristig orientierten Anleger Beachtung.

„Viele technische Handelsmodelle orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an der 200-Tage-Linie. Diese Modelle könnten dann weitere Käufe auslösen, die den Dax weiter nach oben tragen“, erläutert Altmann. Mit dem gestrigen Tageshoch war der Dax nur 15 Punkte von der Linie entfernt. Für ein nachhaltiges Überschreiten sind mindestens ein Tagesschlusskurs und der Eröffnungskurs am Folgetag oberhalb dieser Linie notwendig.

Am heutigen Handelstag sind es aktuell gut 50 Zähler Abstand zu dieser Line. Der deutsche Leitindex notiert vormittags bei 13.573 Punkten und damit 0,3 Prozent im Plus. Was für weiter steigende Kurse spricht: Der Dax hat seinen Abwärtstrend seit Jahresanfang mit einem hohen Handelsvolumen verlassen, was den Kursanstieg zusätzlich bestätigt.

Der europäische Auswahlindex Euro Stoxx 50 hat es bereits geschafft, diese Line zu überwinden. Sollte der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen ebenfalls diese Hürde überwinden, wäre laut Charttechnik das Hoch des Monats August mit 13.948 Punkten die nächste Anlaufstelle.

Aber auch auf der Unterseite liefert der aktuelle Chartverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Nach Meinung von Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, markiert das Tief von Anfang November bei 13.023 Punkten eine wichtige Unterstützung, die als Absicherungslevel genutzt werden kann. Denn ein Rutsch unter diese Marke wäre gleichzeitig ein Rückfall in den Abwärtstrend seit Jahresanfang.

Am heutigen Dienstag ist Wahltag in den USA. Die Mid-Terms entscheiden wie handlungsfähig US-Präsident Joe Biden während der zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft sein wird - und wer in zwei Jahren für das Amt des Präsidenten kandidieren könnte.

Die Ergebnisse der Wahl selbst dürften nur geringe Auswirkungen auf die Kurse an den Aktienmarkten haben. Und dennoch könnte die Wahl für eine Fortsetzung der Herbstrally sorgen, die seit Ende September bereits ein Plus von 14 Prozent oder umgerechnet mehr als 1700 Punkte aufweisen kann.

Was sich zunächst als Widerspruch anhört, hat folgenden Hintergrund: Das Wahlergebnis dürfte politisch wenig verändern. Schon bislang konnte Biden nicht „durchregieren“. In der Vergangenheit waren unterschiedliche Mehrheiten in House und Senat typischerweise Signal für eine eher restriktive Fiskalpolitik. Zumal der fiskalische Handlungsspielraum auch angesichts der hohen Inflation begrenzt ist. Und in wichtigen Fragen wie Haushaltspolitiksind derzeit die Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern eher gering.

Und warum könnte die Wahl für weiter steigende Kurse sorgen? Vor solchen Terminen halten sich viele Anleger mit ihren Kaufentscheidungen zurück. Denn es gibt noch andere Risiken, unabhängig vom Ausgang wie beispielweise Ausschreitungen oder gerichtliche Auseinandersetzungen, bevor die endgültige Ergebnis feststeht. Gut möglich, dass die 200-Tagelinie spätestens am Donnerstag dieser Woche per Tagessschlusskurs überwunden wird.

Denn am Donnerstag steht die Börse spätestens mit den Inflationsdaten vor einer erneuten Bewährungsprobe. Denn mit der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve haben die beiden großen Notenbanken signalisiert, dass ihr Zinsanhebungskurs ab sofort nicht mehr bei 75 Basispunkten pro Sitzung, sondern nur noch bei 50 Basispunkten liegen wird. Aber eben auch nur dann, wenn es die Inflationsdaten hergeben. Das Schlimmste für den Aktienmarkt wäre deshalb ein erneuter Sprung in der Teuerungsrate.

Blick auf die Einzelwerte

Deutsche Post: Der Bonner Dax-Konzern schraubt seine Gewinnprognose für 2022 nach oben. Analysten hatten allerdings mit noch mehr gerechnet. Deswegen verlieren die Papiere ein Prozent.

Im Coronajahr 2021 hatte noch ein boomendes Onlinegeschäft in Deutschland das Ergebnis stark nach oben getrieben. Nun normalisiert es sich nach Aussagen von Post-Chef Appel – immerhin auf einem hohen Niveau. Die Aktie



Henkel: Der Konsumgüterhersteller wächst vor allem, weil er Preiserhöhungen durchgedrückt hat. Deshalb rechnet der Dax-Konzern nun auch mit mehr Gewinn. Dennoch verliert die Aktie 0,7 Prozent an Wert.

Bayer: Dank eines starken Agrargeschäfts hat Bayer die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen und steuert für 2022 auf einen Rekordgewinn zu. Verantwortlich für diesen Schub war wieder einmal der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat. Bereits im ersten Halbjahr hatte sich der Preis des Pflanzenschutzmittels verdreifacht. Die Aktie verliert aber 2,3 Prozent.

Munic Re: Trotz der Naturkatastrophenschäden bestätigt der Rückversicherer sein Gewinnziel und erhöht die Prognose für die Prämieneinnahmen. Eine Stütze ist der Erstversicherer Ergo. Dier Munic-Re-Aktie legt 1,7 Prozent zu.



