Dax aktuell Dax klettert wieder über 13.500 Punkte – Auto1-Aktie legt 13 Prozent zu

Seit Anfang des Monats zeigt der deutsche Leitindex die typischen Anzeichen einer Sommerflaute. Was das für die kommenden Wochen bedeuten dürfte.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach einem schwachen Handelsauftakt wieder aufwärts. Zum Börsenschluss verzeichnet der Dax am Mittwoch ein Plus von knapp einem Prozent und wird bei 13.583 Punkten gehandelt.

Damit wurde sogar die nächste Anlaufstelle von 13.570 Punkten zum Abend hin überschritten – auf diesem Niveau lag die höchste Notierung der vergangenen sechs Wochen und damit das Bewegungshoch der 1100-Punkte-Rally.

Die Umsätze an den ersten beiden Handelstagen dieser Woche waren bisher besonders niedrig. Üblich sind im Schnitt 70 Millionen gehandelte Papiere am Tag, am vergangenen Montag und Dienstag waren es dagegen jeweils nur 56 Millionen Stück. Auch die rund 33 Millionen Papiere, die am heutigen Mittwoch bis 16.30 Uhr den Besitzer wechselten, sind ein unterdurchschnittlicher Wert.

Die Zahlen sind ein Indiz für das typische Sommerloch am Aktienmarkt. Denn viele institutionelle Investoren haben im Sommermonat August Urlaub, ihre Bücher sind geschlossen.

