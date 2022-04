Dax aktuell Dax klettert wieder über die 14.000-Punkte-Marke – JP Morgan erwartet Erholungsrally

Trotz der heutigen Kursgewinne: Der deutsche Leitindex hat noch einen weiten Weg vor sich, um den Abwärtstrend seit Jahresanfang zu beenden.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Leitindex kann wieder die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten überwinden. In der ersten Handelsstunde klettert der Dax auf 14.050 Zähler, ein Plus von 0,9 Prozent. Noch am gestrigen Montag verlor das Börsenbarometer 1,5 Prozent und ging mit einem Stand von 13.924 Punkten aus dem Handel.

Für diesen freundlichen Handelsstart sind vor allem die Kursgewinne jenseits des Atlantiks verantwortlich. Dort drehten die Notierungen nach deutlichen Verlusten noch ins Plus, als die Börsen hierzulande geschlossen waren. Der Index Dow Jones Industrial beispielsweise verlor in der ersten Handelshälfte zeitweise mehr als 3,5 Prozent, ehe er sich kräftig berappelte und mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent aus dem Handel ging.

Eine solche Reaktion hatte Sentimentexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment auswertet, erwartet. „Zumindest für die USA ist ein weiterer, heftiger Ausverkauf an den Aktienmärkten relativ unwahrscheinlich“, sagte er nach den aktuellen Daten am Wochenende.

