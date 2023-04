Dax aktuell Dax kommt zum Wochenschluss nicht voran

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt bleiben zum Wochenschluss unter der Marke von 16.000 Punkten. Besonders im Fokus steht die SAP-Aktie.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt ist am letzten Börsentag der Woche etwas die Luft raus. Der Leitindex Dax tritt am Freitag im frühen Geschäft mit 15.794 Punkten auf der Stelle.

Auf Wochensicht steht für den Dax ein kleines Minus zu Buche. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem Tief im März ist dem Leitindex in der zweiten Wochenhälfte unterhalb der Marke von 16.000 Punkten die Puste ausgegangen.

Schwach sind auch die Vorgaben der anderen Leitbörsen. An der Wall Street sorgten die heftigen Kursverluste von Tesla – die Aktie verlor nach Veröffentlichung der Quartalszahlen fast zehn Prozent – für schlechte Stimmung. Auch in Asien schlossen die wichtigsten Indizes im Minus.

Kaum Bewegung gibt es auch bei anderen Anlageklassen. Der Euro notiert weiter unter der Marke von 1,10 Dollar. Vor Wochenfrist hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch den höchsten Stand seit einem Jahr markiert.

