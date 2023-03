Dax aktuell Dax lässt US-Bankenkrise hinter sich – Welche Marken nun wichtig sind

Die Aktien der europäischen Banken haben sich im Gegensatz zum Dax noch nicht vom Kursrutsch erholt. Denn für diese Finanztitel gibt es noch ein Risiko.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt rückt die US-Bankenkrise in den Hintergrund. Dennoch gibt der Dax in der ersten Handelsstunde 0,5 Prozent nach auf 15.159 Punkte.

Am Dienstag ging der Leitindex 1,8 Prozent höher bei 15.233 Zählern aus dem Handel. Auffällig war das hohe Handelsvolumen mit über 100 Millionen gehandelt Dax-Aktien. Der Durchschnittswert in den vergangenen vier Wochen liegt bei 75 Millionen Aktien, die täglich den Besitzer wechselten.

Damit bewegt sich der Leitindex nun im charttechnischen Niemandsland: Er ist wieder zurück in der Seitwärtsspanne, in der er sich von Anfang Februar bis Anfang März bewegt hat. Weder der Ausbruch nach oben mit dem Jahreshoch von 15.706 Punkten noch der Kursrutsch auf 14.887 Zählern am Montag dieser Woche haben für eine Trendwende gesorgt. Damit ist offen, wohin die Reise beim deutschen Börsenbarometer geht.

