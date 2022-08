Dax aktuell Dax legt deutlich zu – Gaspreis klettert auf Rekordhoch-Niveau

Trendwende oder Bärenmarktrally? Auf diese Frage haben viele Anlageprofis ihre Meinung geändert und erwarten nun weiter fallende Notierungen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht seit Wochenanfang die Marke von 13.000 Punkten im Fokus. Die gute Nachricht: Bislang bleibt dieser Widerstand intakt. Nach dem gestrigen Tiefpunkt der Abwärtsbewegung seit dem Dienstag der vergangenen Woche mit 13.088 Zählern setzten wieder Käufe ein, die den Dax mit 13.220 Punkten den Handel beenden ließen, ein Plus von 0,2 Prozent.

Dieser positive Trend setzt sich am heutigen Freitag fort. Das deutsche Börsenbarometer klettert in der ersten Handelsstunde um 0,9 Prozent nach oben und wird bei 13.335 Zählern gehandelt, ein Plus von 115 Punkten.

