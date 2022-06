Dax aktuell Dax legt deutlich zu – Klare Signale für eine neue Bärenmarktrally

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat die neue Woche mit deutlichen Kursgewinnen begonnen. Der Dax klettert mittags um ein Prozent auf 13.243 Punkte nach oben, ein Plus von knapp 125 Zählern.

Das Tageshoch lag bei 12.378 Zählern. Zu dem Zeitpunkt war das Börsenbarometer seit dem vergangenen Donnerstag um mehr als 470 Punkte gestiegen. Am Freitag hatte der Leitindex zum Handelsende 1,6 Prozent im Plus gelegen und bei einem Stand von 13.118 Zählern geschlossen.

Am frühen Montag beflügelten nicht nur die weiteren Kursgewinne an den US-Börsen nach dem Börsenschluss hierzulande, sondern auch die Rally an den Handelsplätzen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong.

Der Hang Seng China Enterprise Index in Hongkong steht so hoch wie zuletzt Anfang März. Seit Jahresanfang liegt er jetzt nur noch vier Prozent im Minus, während der deutsche Leitindex seitdem rund 18 Prozent verloren hat.

Kapitalmarktexperte Thomas Altmann von dem Investmenthaus QC Partners wertet die Entwicklung in Hongkong und China als positives Signal für die westlichen Börsen. „In den vergangenen Krisen waren die Börsen im Reich der Mitte häufig ein Vorläufer“, erläutert er.

So habe der Hang Seng China Enterprise Index sein Verlaufstief während der Finanzkrise schon im Oktober 2008 markiert, während der Dax bis März 2009 weiter gefallen sei. „Möglicherweise stellen die Börsen in China und Hongkong auch hierzulande einen Börsenaufschwung in Aussicht“.

Investitionsquote ist gesunken

Auch von der Anlegerstimmung kommen Signale für eine neue Bärenmarktrally, eine Aufwärtsbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Denn laut der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment hat die Angst und Panik, die bereits in der Vorwoche unter den Anleger herrschte, zu vielen Verkäufen geführt.

Die Investitionsquote ist entsprechend gesunken. Nun sitzen viele Anleger auf Cash und warten wieder auf Kaufgelegenheiten – was für weitere Kursgewinne spricht. Die Saisonalität unterstützt diese These ebenfalls. Im Börsenmonat Juni gab es oftmals neue Zwischentiefs mit anschließender mehrwöchiger Erholung. 2016 und 2019 waren solche Börsenjahre.

Die technische Analyse bietet hingegen nur wenig Hoffnung. Denn der Dax war nach seiner zweiten Bärenmarktrally in diesem Jahr wieder in seinen Abwärtstrend seit Jahresanfang gerutscht.

Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel müsste der deutsche Leitindex „nach heutigem Stand schon die 13.444 überhandeln, um diesen kurzfristigen Abwärtsmodus auch nachhaltig zu verlassen“. Weiterhin kommen Signale von der Charttechnik, dass die Schwankungsbreite noch zunehmen dürfte.

Ein Blick auf den Dax-Abwärtstrend seit Anfang 2022 zeigt: Bislang gab es in diesem Börsenjahr zwei Bärenmarktrallys. Die erste von Anfang bis Ende März ließ den Dax um rund 2500 Punkte nach oben klettern. Die zweite von Anfang Mai bis Anfang Juni sorgte für ein Plus von über 1300 Zählern.

Beide Anstiege endeten mit 14.925 sowie 14.709 Punkten jeweils unterhalb von 15.000 Zählern, dem wohl entscheidenden Widerstandsbereich für ein Ende des Bärenmarkts. Sollte der deutsche Leitindex diese Marke überwinden, könnte er auch gleichzeitig eine neue Bullenmarktphase einläuten. Die beginnt bei einem Plus von 20 Prozent vom Tiefpunkt aus gerechnet, in diesem Fall beim Jahrestief von 12.438 Zählern.

Wann aus der Bärenmarktrally eine Trendwende werden könnte

Handelt es sich bei den Kursgewinnen seit dem vergangenen Donnerstag also nur um eine Bärenmarktrally? Oder ist das schon der Trendwechsel nach oben aufgrund einer erfolgreichen Bodenbildung?

Anleger sollten lieber vorsichtig bleiben. Denn von den großen Problemen, die die Aktienmärkte belasten, ist noch keines gelöst. Weder die aktuelle Energiekrise in Deutschland noch die Folgen des Ukrainekriegs. Und auch die Null-Covid-Strategie in China belastet unverändert die Weltwirtschaft.

Es kann während dieser Bärenmarktrally zu einer Lösung kommen, was die Kurse weiter beflügeln dürfte. Aber nochmals: Bislang ist das nicht in Sicht.

Blick auf die Einzelwerte



Nordex: Eine 139 Millionen Euro schwere Finanzspritze des Großaktionärs Acciona gibt dem Papier Auftrieb. Die Aktien des Windkraftanlagenbauers steigen um 9,7 Prozent.

Biontech: Ermutigende Testergebnisse für den an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoff von Biontech beflügeln den Aktienkurs. Die Papiere, die an der US-Börse beheimatet sind, steigen am deutschen Aktienmarkt um 6,2 Prozent.

Kion: Eine Analysten-Hochstufung hievt die Aktie deutlich nach oben. Die Papiere des Gabelstaplerherstellers steigen um 5,5 Prozent auf rund 42,30 Euro. Die Experten von Morgan Stanley stuften die Titel auf „overweight“ von „equal-weight“ hoch, kürzten allerdings das Kursziel auf 63 von 91 Euro.

Jungheinrich: Bekräftigte Mittelfristziele ermuntern Anleger zum Einstieg. Die Aktien des Gabelstaplerherstellers steigen um zwei Prozent auf etwa 22,60 Euro, obwohl die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel auf 29 von 45,80 Euro senkten. Firmenchef Lars Broszka sieht sein Unternehmen in einem Interview mit der „Börsen-Zeitung“ auf gutem Weg, die Ziele für 2025 zu erreichen, wenn sich die Lage 2023 bessere.

Verbio: Die Aussicht auf eine Beibehaltung der Biosprit-Beimischung in Treibstoffen löst eine Erleichterungsrally aus. Die Aktien des Biospritanbieters steigen um 5,7 Prozent. Einem Insider zufolge hat der unter anderem von Deutschland ins Gespräch gebrachte Verzicht auf Biosprit zur Bekämpfung der steigenden Lebensmittelpreise beim G7-Gipfel keine Chance auf eine Mehrheit.

Fresenius Medical Care (FMC): Eine Kaufempfehlung hievt das Papier nach oben. Die Aktien des Dialyseanbieters steigen am Montag um 2,1 Prozent auf etwa 48,10 Euro. Analyst James Vane-Tempest von der Investmentbank Jefferies stufte die Titel auf „buy“ hoch und hob das Kursziel auf 64 von 53 Euro an.

Der jüngste Kursrutsch als Reaktion auf das Urteil des Obersten US-Gerichts zur Vergütung von Dialysebehandlungen des Rivalen DaVita seien überzogen gewesen.

