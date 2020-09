Dax aktuell Dax legt kräftig zu – Siemens-Aktie gewinnt sieben Prozent

Der Leitindex stoppt zu Wochenbeginn seinen Abwärtstrend. Mit dem Börsengang von Siemens Energy umfasst der Dax an diesem Montag für einen Tag 31 Werte.

Düsseldorf Der Dax hat sich zum Wochenbeginn wieder zurück in die Gewinnzone gekämpft. Im Vormittagshandel notiert er 2,3 Prozent fester bei 12.753 Zählern. Damit stoppt der deutsche Leitindex den Abwärtstrend der vergangenen Woche. Auch der MDax notiert 1,5 Prozent höher bei 26.860 Punkten.

Am Freitag war der Dax noch 0,29 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht büßte der Index 4,9 Prozent ein und bescherte den Anlegern auf dem Frankfurter Parkett die schlechteste Börsenwoche seit Mitte Juni.

Ohnehin ist dieser Montag ein besonderer Tag am deutschen Aktienmarkt. Der Dax startet die Handelswoche nämlich mit einer ungewöhnlichen Zusammensetzung: Deutschlands erste Börsenliga umfasst an diesem Montag nicht wie üblich 30 Werte, sondern 31. Siemens Energy spaltet sich von seinem Mutterkonzern ab und wagt den Börsengang. Der IPO steht an diesem Montag im Fokus der Anleger.

Neben Sorgen wegen der anstehenden US-Präsidentschaftswahl und des EU-Austritts Großbritanniens bleibt die Coronakrise Angstmacher Nummer eins an den Finanzmärkten. Die steigenden Infektionszahlen und mögliche Restriktionen im öffentlichen Leben bedrohen die wirtschaftliche Erholung.

Die negative Stimmung spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen von Industrie, Bau, Handel und Dienstleistern wider. Erstmals nach drei Anstiegen in Folge haben die Branchen wieder weniger eingenommen. Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft fiel saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Blick auf die Einzelwerte

Siemens Energy: Die Energietechnik-Sparte des Siemens-Konzerns feiert ihr Börsendebüt – und hofft, langfristig Mitglied im Dax zu werden. Um neun Uhr am Montag wurde der Preis für die Papiere festgestellt: Der Ausgabepreis liegt bei 22,10 Euro. Allerdings schwankte der Kurs bereits in den ersten Handelsminuten stark und fiel vorübergehend unter 20 Euro, bevor das Papier im Verlauf des Vormittags wieder zu Werten nahe der Erstnotiz zurückkehrte.. Im Vorfeld waren Kurse in einer Spanne von 24 oder gar 30 Euro erwartet worden.

Insider aus dem Siemens-Konzern rechnen in den nächsten zwei bis drei Wochen mit größeren Kursschwankungen. Denn viele Anteile landen durch die automatische Einbuchung bei institutionellen Investoren, die sie möglicherweise nicht halten wollen oder dürfen. Indexfonds beispielsweise, die den Dax abbilden, müssen die neue Aktie, die zunächst nicht im Dax notieren wird, abstoßen.

Ohnehin agiert Siemens Energy in einem äußerst bewegten Marktumfeld: Der Energiemarkt befindet sich im Wandel, gerade Produkte im Kohlekraftwerk-Segment brechen sukzessive weg. Außerdem plant der neue Unternehmenschef Christian Bruch, die Margen zu erhöhen und dafür unter anderem Standorte zu schließen.

Siemens: Die Ausgliederung der Energiesparte zieht Kursturbulenzen nach sich. Im Vormittagshandel führten die Papiere des Konzerns den Dax mit einem Plus von 7,5 Prozent.

Beim Börsengang von Siemens Energy handelt es sich um keinen klassischen Börsengang, sondern um ein Aktien-Spin-off. 55 Prozent der Anteile des neuen Unternehmens wurden in die Depots der Anleger verteilt, 35,1 Prozent bleiben beim Unternehmen und 9,9 Prozent der Anteile bleiben im Pensionsfonds des Konzerns.

Banken: Geldhäuser haben am Morgen das Sagen. Die Deutsche Bank belegt mit einem Plus von 5,5 Prozent einen vorderen Platz auf der Dax-Gewinnerliste. Deutschlands zweitgrößte Bank, die Commerzbank, setzt sich mit einem Kursplus von 4,6 Prozent an die Spitze des MDax.

Anleger honorieren die Nachricht, dass Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof im kommenden Jahr als CEO den scheidenden Martin Zielke ablösen wird. „Die Nominierung legt den Grundstein für den Umbau der Commerzbank", sagte ein Händler. Auch Analystin Martina Matouskova von der US-Bank Jefferies hält den neuen Commerzbank-Chef für eine gute Wahl. Knof habe während seiner Zeit bei der Allianz bewiesen, dass er ein guter Restrukturierer sei.

Blick auf andere Asset-Klassen

Öl: Am Rohölmarkt gibt es nur wenig Bewegung, große Preisschwankungen bleiben daher aus. Zu Wochenbeginn haben die Ölpreise moderat nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,57 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Freitag.

