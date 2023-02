Dax aktuell Dax legt nach Entscheidungen von Fed und EZB mehr als 200 Punkte zu

Düsseldorf Der heutige Handelstag steht im Zeichen der Geldpolitik. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, auf die der Dax positiv reagiert, folgten heute die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England.

Die EZB hob die Schlüsselsätze wie erwartet um einen halben Prozentpunkt an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch auf 2,50 Prozent.

Am Mittag gewinnt der Dax daraufhin 1,5 Prozent und notiert bei 15.412 Punkten und damit mehr als 200 Punkte höher als zum Handelsschluss am Vortag. Damit durchbricht der Leitindex eine Seitwärtsspanne, die zwischen 14.906 Punkten auf der Unter- und 15.270 Zählern auf der Oberseite liegt. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser Spanne dürfte laut Charttechnik wegweisend für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten sein.

Anlegerinnen und Anleger hoffen, dass sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der anschließenden Presskonferenz zur Inflation äußert, auch wenn vorerst keine neuen Prognosen der Zentralbank anstehen. Im Dezember hatten die Notenbanker ihre Vorhersagen überraschend stark angehoben.

Damit tritt eine Trendwende ein: Bislang hat die Fed ihre Zinsen stärker angehoben als die EZB – das hat sich heute geändert.

Die Fed-Entscheidung fiel für Anlegerinnen und Anleger wenig überraschend aus: Die Notenbank erhöhte den Zinssatz wie erwartet um 25 Basispunkte auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Die US-Anleger schreckten trotzdem kurzzeitig auf, der Dow Jones verlor zwischenzeitlich mehr als 300 Punkte, erholte sich dann aber wieder.

In einer Mitteilung schrieben die Notenbanker, sie hielten „weitergehende Zinserhöhungen“ für „angemessen“, und auch auf der anschließenden Pressekonferenz betonte Notenbankchef Jerome Powell, die Zeit der Zinserhöhungen sei noch nicht vorbei. Man werde auf Kurs bleiben, bis die Arbeit getan sei. Der Job der Fed sei es, die Inflation auf zwei Prozent zu bringen, so Powell.

In Asien kam die Entscheidung weitgehend gut an: In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag 0,2 Prozent auf 27.402 Punkte an. Die Börse in Shanghai zeigte sich dagegen wenig verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab leicht nach. In Südkorea zog der Index knapp ein Prozent an.

Außerdem hat die Bank of England ihren nächsten Zinsschritt bekanntgegeben. Die Notenbank hebt den Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt um 4,0 Prozent an. Die Währungshüter stehen angesichts der anhaltend hohen Inflation von zuletzt 10,5 Prozent unter Zugzwang.

Unternehmenszahlen im Fokus

Neben der Geldpolitik stehen am Donnerstag zudem Unternehmenszahlen im Fokus. Schon vor Handelsbeginn in Frankfurt legten einige große Unternehmen ihre Ergebnisse vor.

So konnte die Deutsche Bank ihren Gewinn um 159 Prozent auf 5,02 Milliarden Euro steigern und übertraf damit Analystenerwartungen deutlich. Es ist das beste Ergebnis seit 15 Jahren für die Bank. Mit einer Eigenkapitalrendite von 9,4 Prozent lag das Geldhaus außerdem weit über dem selbst gesteckten Ziel von acht Prozent.

Allerdings verdankt die Bank dieses Renditeergebnis lediglich einem positiven Steuereffekt. Die Anleger zeigten sich von dem Zahlenwerk enttäuscht. Die Aktie gibt 1,9 Prozent nach.

Weniger gut lief es bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS: Das Konzernergebnis ging um 23 Prozent auf 599 Millionen Euro zurück. Grund dafür waren Kursrückgänge an den Börsen und die Aufarbeitung der Greenwashing-Vorwürfe. Das Unternehmen stellte eine Dividende von 2,05 Euro in Aussicht nach zwei Euro im Vorjahr. Die Papiere verlieren fünf Prozent.

Auch der Chipkonzern Infineon legte am Morgen seine Zahlen vor: Der Dax-Konzern profitiert weiter von der Energiewende und dem Trend zur Elektromobilität.



Finanzanalyst Roth über Marktentwicklung: „Wir nähern uns einer entscheidenden Phase“

Im ersten Geschäftsquartal verbuchte Infineon einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro und erzielte eine operative Marge von 28 Prozent. Damit sank der Umsatz zwar um fünf Prozent im Vergleich zum Vorquartal, die Profitabilität übertraf dagegen die Expertenschätzungen.

Der Gewinn lag mit 728 Millionen Euro rund ein Prozent unter dem des Vorquartals. Für das Gesamtjahr rechnet Infineon mit einem Umsatz von 15,5 Milliarden Euro. Die Papiere gewinnen 5,5 Prozent.

Euro und Öl

Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell haben für einen Rückgang des Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen gesorgt. Am Donnerstagmorgen lag der Dollar 0,3 Prozent tiefer bei 100,94 Punkten, nachdem er nach Powells Pressekonferenz mit 100,80 Punkten auf ein Neunmonatstief gefallen war. Im Gegenzug legte der Euro vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank um 0,2 Prozent auf 1,10 Dollar zu.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,21 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Märzlieferung stieg um 44 Cent auf 76,85 Dollar.

Blick auf weitere Einzelwerte

Hugo Boss: Die Analysten von Jefferies haben die Titel des Modekonzerns von „buy“ auf „hold“ herabgesetzt. Die Papiere verlieren 0,1 Prozent.

Sartorius: Die Papiere des Göttinger Laborausrüsters gehören zu den stärksten Titeln im Dax. Sie notieren 6,5 Prozent im Plus bei 444,60 Euro.

Siemens Healthineers: Das Unternehmen verbuchte im ersten Quartal einen Gewinnrückgang um knapp 30 Prozent. Die Aktie gewinnt trotzdem 6,1 Prozent.

