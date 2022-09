Dax aktuell Dax legt über 100 Punkte zu – Gaspreis gibt deutlich nach

Am Gasmarkt sind die Zeiten der risikolosen Gewinne für Spekulanten offenbar vorbei. Das spricht dafür, dass der Preis für Gas weiter fallen dürfte.

Düsseldorf Der Dax kann sich von den deutlichen Verlusten des Vortages erholen. Der deutsche Leitindex notiert am Dienstagmittag 1,3 Prozent im Plus bei 12.923 Punkten, 160 Zähler über dem Vortagesschluss. Am Montag war die Frankfurter Benchmark noch mit einem Minus von 2,2 Prozent aus dem Handel gegangen.

Im Fokus des heutigen Tages dürften auch die Kurse an der Wall Street stehen, die am Montag aufgrund des Labor-Day-Feiertags geschlossen war. Die Terminkontrakte signalisieren einen freundlichen Handelsstart um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Dow-Jones-Index dürfte dann mit einem Plus von 0,6 Prozent in den Handel starten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen