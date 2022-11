Dax aktuell Dax legt über 150 Punkte zu – Konsolidierung bleibt aber intakt

Die Serie von positiven Handelswochen steht an diesem Freitag möglicherweise vor dem Ende. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften Daten aus den USA sein.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax klettert vormittags um 1,2 Prozent nach oben und wird bei 13.290 Punkten gehandelt, ein Plus von 160 Zählern. Noch am gestrigen Donnerstag war das Börsenbarometer zwischenzeitlich über 230 Punkte abgerutscht, ging aber mit einem moderaten Minus von 0,95 Prozent und einem Endstand von 13.130 Punkten aus dem Handel.

Seit dem Dienstag dieser Woche konsolidiert der Dax, doch diese Abwärtsbewegung ist bislang gering ausgefallen. Seit dem Rally-Hoch mit 13.444 Punkten in der Spitze hat die Frankfurter Benchmark gut drei Prozent nachgegeben.

Üblich sind eher Konsolidierungen von sechs bis sieben Prozent, was beim Leitindex für einen Rückgang bis auf 12.600 Punkte sorgen dürfte. Eine Korrektur, die meist länger dauert als eine Konsolidierung, wäre bei Kursen unterhalb von 12.100 Zählern erreicht. Dann dürfte der Leitindex auch wieder Richtung Jahrestief fallen, das bei 11.862 Zählern liegt.

