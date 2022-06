Dax aktuell Dax legt über 200 Punkte zu – Außerordentliche EZB-Ratssitzung beflügelt die Märkte

Die vergangenen Handelstage am Aktienmarkt hatten Züge einer kleinen Kapitulation. Bodenbildung oder nur eine Verschnaufpause auf dem Weg nach unten?

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank startet der deutsche Leitindex einen erneuten Erholungsversuch. Der Dax legt nachmittags 1,7 Prozent zu und wird bei 13.523 Punkten gehandelt, ein Plus von 220 Zählern. Das Tageshoch liegt bei 13.530 Zählern.

Bereits am gestrigen Dienstag stieg der Leitindex zum Handelsauftakt deutlich an, beendete aber nach einem Tageshoch von 13.569 Punkten mit einem Minus von 0,9 Prozent und einem Endstand von 13.304 Zählern den Handel.

Doch am heutigen Mittwoch gibt es eine Nachricht, die am Markt positiv aufgenommen wird. Der Rat der Europäischen Zentralbank trifft sich am heutigen Mittwoch zu einer Sondersitzung. Laut dem Sprecher sollen in der Sitzung die aktuellen Marktbedingungen besprochen werden. In den vergangenen Tagen waren die Zinsen an den Kapitalmärkten stark gestiegen, während sich die Aktienmarktstimmung deutlich verschlechterte.