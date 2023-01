Dax aktuell Dax legt über 200 Punkte zu – Fulminanter Jahresauftakt setzt Anleger unter Kaufzwang

Das Börsenjahr 2012 könnte eine Blaupause für die diesjährige Dax-Entwicklung sein. Es würde auch zu den Erwartungen vieler Aktienmarktstrategen passen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt gibt es einen beeindruckenden Jahresauftakt: Bereits den dritten Handelstag in Folge steigt der Dax deutlich. Der Leitindex notiert am Mittwochmittag bei 14.426 Punkten, ein Plus von 1,7 Prozent oder knapp 250 Punkten. Seit dem Jahresauftakt konnte das Börsenbarometer in der Spitze bereits um 370 Punkte zulegen und beendete den gestrigen Handelstag bei 14.182 Punkten, ein Plus von 0,8 Prozent.

Der starke Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt setzt alle, die zu Jahresbeginn nicht investiert oder unterinvestiert waren, unmittelbar unter Druck. Und deren Käufe haben jetzt das Potenzial, den Dax weiter anzuschieben.

Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners wagt vor dem Handelsstart eine Prophezeiung: „Wenn der Dax heute den dritten Tag in Serie steigt, stellt sich für viele nicht mehr die Frage, ob sie kaufen wollen. Dann wird daraus ein Kaufen-Müssen.“

