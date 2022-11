Dax aktuell Dax legt über 200 Punkte zu – Konsolidierung bleibt aber intakt

Unterstützt wird der Markt von erfreulichen Signalen in Sachen Inflation. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften Daten aus den USA sein.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax klettert mittags um 1,8 Prozent nach oben und wird bei 13.362 Punkten gehandelt, ein Plus von 230 Zählern. Noch am gestrigen Donnerstag war das Börsenbarometer zwischenzeitlich über 230 Punkte abgerutscht, ging aber mit einem moderaten Minus von 0,95 Prozent und einem Endstand von 13.130 Punkten aus dem Handel.

Unterstützt wird der Markt von erfreulichen Signalen in Sachen Inflation. Die Preise der Hersteller im Euroraum steigen nicht mehr ganz so rasant.

Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im September um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 42,0 Prozent gerechnet. Im August lag das Plus noch bei 43,4 Prozent - ein Rekordwert.

