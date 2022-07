Dax aktuell Dax legt überraschend Zwischenspurt ein

Meldungen zur Wiederaufnahme von Gaslieferungen führen zu einem Zwischenhoch am Aktienmarkt. Rückenwind erhält der Dax auch von der Wall Street – und neusten Inflationsdaten.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Am Tag vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) zeichnet sich ein Zwischenhoch am Aktienmarkt ab. Der Deutsche Aktienindex (Dax) notierte zur Wochenmitte im frühen Handel mit 13.371 Punkten um 0,35 Prozent höher. Am Dienstag hatte er wegen schwindender Ängste vor einer Energiekrise und einer Rezession 2,7 Prozent auf 13.308 Punkte zugelegt.

Auslöser dieser Rally waren Berichte, denenzufolge nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der wichtigen Pipeline „Nord Stream 1“ am Donnerstag wieder Gas von Russland nach Deutschland fließen soll. Sollten die Lieferungen aber ausbleiben, werde der Dax wieder unter 13.000 Punkte rutschen, warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Rückenwind kommt von den US-Aktienmärkten, die wiederum von leichten Entspannungstendenzen bei den Preisen an den Tankstellen profitieren. Außerdem gibt es Stimmen, die glauben, dass das Schlimmste am gegenwärtigen Kursabschwung vorbei sei. Man sei vielleicht in der Nähe der Bodenbildung, meinte eine Analystin.

