Dax aktuell Dax legt Verschnaufpause ein – Fresenius profitiert von Spekulationen über Hedgefonds-Einstieg

Seit Jahresanfang ist der Kurs der Varta-Aktie um fast 75 Prozent gefallen – zur Freude der vielen Shortseller. Doch Gewinnmitnahmen gibt es nicht - im Gegenteil.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage seitwärts weiter. Der Dax notiert nachmittags 0,2 Prozent im Minus bei 12.737 Punkten. Nach einem Tageshoch von 12.931 Punkten beendete das Börsenbarometer am Dienstag den Handel bei 12.765 Zählern, ein Plus von 0,9 Prozent.

Angesichts der aktuellen Kursdynamik dürfen solche Verschnaufpausen nicht überraschen. Noch am Donnerstag vergangener Woche wurde der Index bei nur 12.000 Punkten gehandelt. Seit dem Jahrestief Ende September beträgt das Plus in der Spitze bereits mehr als 1050 Punkte.

Im Fokus des Mittwochhandels steht die 50-Tage-Linie, die derzeit bei 12.852 Punkten liegt. Diese Marke wurde am Dienstag nur „intraday“ überhandelt. Sollte die Frankfurter Benchmark per Tagesschlusskurs oberhalb dieses Niveaus notieren, wäre der Widerstand nachhaltig überwunden.