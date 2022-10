Dax aktuell Dax legt Verschnaufpause ein – Kursverfall der Varta-Aktie lockt zusätzlich Shortseller an

Am Freitag ist Verfallstag. Für den Dax war dieser Termin im August und September 2022 anschließend ein Desaster. Wiederholt sich die Börsenhistorie?

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage seitwärts weiter. Der Dax notiert vormittags unverändert bei 12.768 Punkten gehandelt. Nach einem Tageshoch von 12.931 Punkten beendete das Börsenbarometer am gestrigen Dienstag bei 12.765 Zählern den Handel, ein Plus von 0,9 Prozent.

Angesichts der aktuellen Kursdynamik dürfen solche Gewinnmitnahmen wie am Dienstag nicht überraschen. Noch am Donnerstag vergangener Woche wurde der Index bei nur 12.000 Punkten gehandelt. Seit dem Jahrestief Ende September beträgt das Plus in der Spitze bereits mehr als 1050 Punkte.

Im Fokus des heutigen Handelstags steht die 50-Tagelinie, die derzeit bei 12.852 Punkten liegt. Diese Marke wurde am Dienstag nur „intraday“ überhandelt. Sollte die Frankfurter Benchmark per Tagesschlusskurs oberhalb von 12.852 Punkten notieren, wäre dieser Widerstand nachhaltig überwunden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen