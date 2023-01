Dax aktuell Dax legt Verschnaufpause ein – Neustart bei den Profis steht Rally-Fortsetzung nicht im Wege

Nach drei Tage mit deutlichen Kursgewinnen dürfte es am Donnerstag ruhiger zugehen. Doch die Chancen stehen gut, dass der Dax weiter Richtung 15.000 Punkte steigt.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach drei Handelstagen mit deutlichen Kursgewinnen ruhig weiter. Der Dax gibt vormittags 0,2 Prozent nach und wird bei 14.460 Punkten gehandelt.

In den ersten drei Handelstagen des Börsenjahres 2023 kletterte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich 570 Punkte nach oben und ging am Mittwoch bei 14.491 Zählern aus dem Handel, ein Plus von 2,2 Prozent und mehr als 300 Punkten.

Doch am heutigen Donnerstag dürfte es ruhiger zugehen. Solch hohe Gewinne gepaart mit einem extrem hohen Handelsvolumen lassen den Schluss zu: Sowohl das Kaufinteresse als auch der Kaufdruck, ja keine Rally zu verpassen, dürften erst einmal nachlassen.

