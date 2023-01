Dax aktuell Dax legt weiter zu – Geldpolitik im Fokus

Der Leitindex beginnt die Woche im Plus. Die Konsolidierung scheint vertagt. Anlegerinnen und Anleger blicken weiterhin vor allem auf Signale der Notenbanken.

Düsseldorf Der Dax beginnt die neue Handelswoche mit einem leichten Aufwärtstrend. Eine Stunde nach Handelsstart liegt der Leitindex 0,2 Prozent im Plus und notiert bei 15.063 Punkten. Damit setzt das Frankfurter Börsenbarometer den Trend vom Freitag fort: Die Konsolidierung scheint zunächst vertagt, der Dax beendete die Handelswoche 0,8 Prozent im Plus bei 15.034 Punkten.

Am Donnerstag schien der Dax zunächst auf einen Konsolidierungskurs einzuschwenken. Dann aber eroberte er am Freitag wieder die 15.000-Punkte-Marke. Da der Dax in kurzer Zeit stark gestiegen ist, kämen weitere Rücksetzer für Anlegerinnen und Anleger nicht überraschend.

Aus den USA kamen zum Wochenende positive Impulse: Die US-Indizes schlossen am Freitag allesamt im Plus, der technologielastige Nasdaq verzeichnete mit einem Plus von 2,9 Prozent sogar den größten Tagesgewinn seit Ende November.