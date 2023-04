Dax aktuell Dax legt weiter zu – Kurzfristig steht aber eine Konsolidierung bevor

Beim deutschen Leitindex gibt es einen neuen Trend: Jahreshochs laden zu Gewinnmitnahmen ein. Was das für die kommenden Handelstage bedeuten dürfte.

Düsseldorf Nach dem neuen Jahreshoch mit anschließenden Gewinnmitnahmen geht es am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Leitindex Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,2 im Plus und wird bei 15.735 Zählern gehandelt.

Der gestrige Handelstag hat eine Tendenz gezeigt: Neue Jahreshochs sind derzeit keine Signale für Anschlusskäufe mehr, was üblich ist, sondern eine Einladung, Gewinne mitzunehmen. Das war nicht nur am gestrigen Mittwoch der Fall, sondern auch am 4. April, als der Dax nach dem Anstieg auf das damalige Jahreshoch von 15.737 Zählern anschließend am Folgetag plötzlich 250 Punkte tiefer notierte.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich dieses Szenario wiederholt und der deutsche Leitindex kurzfristig weiter nachgibt. Denn mit den Gewinnmitnahmen am gestrigen Mittwoch nach dem neuen Jahreshoch, das bei 15.827 Zählern liegt, hat sich die charttechnische Ausgangslage verschlechtert.

Verluste dürften moderat ausfallen