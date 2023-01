Dax aktuell Dax legt weiter zu – Leitindex hält sich über der 15.000-Punkte-Marke

Düsseldorf Der Dax beginnt die neue Handelswoche mit einem leichten Aufwärtstrend. Eine Stunde nach Handelsstart liegt der Leitindex 0,2 Prozent im Plus und notiert bei 15.063 Punkten. Damit setzt das Frankfurter Börsenbarometer den Trend vom Freitag fort: Die Konsolidierung scheint zunächst vertagt, der Dax beendete die Handelswoche 0,8 Prozent im Plus bei 15.034 Punkten.

Am Donnerstag schien der Dax zunächst auf einen Konsolidierungskurs einzuschwenken. Dann aber eroberte er am Freitag wieder die 15.000-Punkte-Marke. Da der Dax in kurzer Zeit stark gestiegen ist, kämen weitere Rücksetzer für Anlegerinnen und Anleger nicht überraschend.

Aus den USA kamen zum Wochenende positive Impulse: Die US-Indizes schlossen am Freitag allesamt im Plus, der technologielastige Nasdaq verzeichnete mit einem Plus von 2,9 Prozent sogar den größten Tagesgewinn seit Ende November.

Grund dafür dürften unter anderem die unerwartet gut ausgefallenen Quartalszahlen von Netflix sein. Der Streaminganbieter konnte seinen Umsatz um 1,9 Prozent auf 7,85 Milliarden Dollar steigern, die Nutzerzahlen stiegen im vierten Quartal um 7,6 Millionen auf 231 Millionen.

„Die europäischen Börsen profitieren heute vom starken Freitag an der Wall Street. Positive Vorgaben aus Übersee sind auf dem Parkett hierzulande immer gerne gesehen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dabei müsse die Bilanzsaison, die diese Woche richtig Fahrt aufnimmt, die Kursanstiege noch rechtfertigen. „Gewinne sind der Treibstoff an den Börsen. Mit zu vielen Enttäuschungen in der Berichtssaison wird der aktuellen Rally schnell der Treibstoff ausgehen.“

Die starke Wall Street beflügelte auch die japanische Börsen, die der Wall Street ins Plus folgten. Weitere Signale aus Asien wird es in dieser Woche nicht geben, denn die Börse in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan bleiben wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahr die ganze Woche geschlossen.

Im Fokus steht für Anlegerinnen und Anleger weiter die Geldpolitik. Am Abend spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Börse. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise darauf, wie stark die EZB die Zinsen auf den nächsten Sitzungen anheben wird.

Von Reuters befragte Volkswirte rechneten zuletzt damit, dass die Europäische Zentralbank den Einlagesatz, den Banken für das Parken von überschüssigen Geldern bei der Notenbank erhalten, im Februar und März jeweils um weitere 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Die befragten Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB dann im nächsten Quartal die Zinsen um weitere 0,25 Prozent anheben und dann eine Pause einlegen wird.

Am Mittag veröffentlicht die Bundesbank außerdem ihren ersten Monatsbericht des Jahres, der Hinweise darauf geben dürfte, wie die Währungshüter die Lage mit Blick auf Inflation und Konjunktur einschätzen. Die Europäische Kommission veröffentlicht zudem Daten zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im Januar.

Blick auf die Charttechnik

Weiterhin im Fokus bleibt für den Dax der Bereich von 15.000 Punkten. Knapp unter diesem Stand dürften erste Stop-Loss-Marken liegen, mit denen sich Anlegerinnen und Anleger gegen fallende Kurse absichern.

Aus charttechnischer Sicht wäre eine gesunde Konsolidierung von Vorteil. Im Bereich rund um 14.800 Punkte gibt es weitere charttechnische Unterstützung, ebenso wie kurzfristig rund um das aktuelle Kursniveau von 14.980 Punkten. Aufwärtsgerichtet steht der charttechnische Widerstand bei 15.365 Punkten.

Blick auf Euro und Öl

Der Euro hat zum Wochenbeginn deutlich zugelegt und ist in der Nacht auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. Zuletzt notierte der Euro bei 1,0892 Dollar. Das dürfte zum einen an den inzwischen optimistischeren Prognosen für die europäische Wirtschaft liegen, zum anderen an der Bekräftigung einiger EZB-Vertreter, die Geldpolitik weiter signifikant straffen zu wollen. „Die Erwartung, dass die EZB in diesem Jahr stärker an der Zinsschraube drehen wird als die Fed, verleiht der Gemeinschaftswährung Flügel“, sagt Portfolio-Manager Altmann. Zudem machten steigenden Zinsen Anlagen in der Euro-Zone auch für internationale Investoren attraktiver.

Die Ölpreise haben sich zum Wochenstart kaum bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87,49 US-Dollar. Ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur März-Lieferung, kostete 81,49 Dollar.

Einzelwerte im Fokus

Symrise: Der Duft- und Aromenhersteller hat offenbar seine Aktionäre verprellt. Der Konzern hatte am Freitag mitgeteilt, Wertberichtigungen auf die Beteiligung an der schwedischen Swedencare in Höhe von 126 Millionen Euro vorzunehmen. Die Aktie notierte 7,8 Prozent im Minus.

