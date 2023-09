Sowohl Anlegerstimmung als auch Charttechnik signalisieren eine baldige Entscheidung über die neue Richtung am Markt. Welche Marken dabei wichtig sind.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich in den kommenden Handelstagen eine Entscheidung über die mittelfristige Richtung an. Entweder der Dax steigt in nächster Zeit über die Marke von 16.000 Punkten, was eine wichtige Voraussetzung für eine neue Rallyphase wäre. Oder der Leitindex reißt die untere Unterstützungszone von 15.450 Zählern , was weitere Kursverluste signalisieren dürfte.

An diesem Montag notiert der Dax am Vormittag bei 15.795 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Das Börsenbarometer hatte am Ende der vergangenen Handelswoche seine fünftägige Verlustserie mit einem Kursplus beendet.

