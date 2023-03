Dax aktuell Dax legt wieder knapp 100 Punkte zu – Zinsmärkte ermöglichen Fortsetzung der Aktienrally

Im Fokus des heutigen Mittwochs steht der Zinsentscheid der Fed. Sollte sich die US-Notenbank keine Fehler erlauben, spricht vieles für deutlich steigende Kurse.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter aufwärts. Der Dax notiert mittags wieder 0,7 Prozent im Plus bei 15.290 Zählern, ein Anstieg um knapp 100 Punkten.

Am gestrigen Dienstag hatte es noch ein Plus von 1,8 Prozent und einen Endstand von 15.195 Zählern gegeben. Damit ist der Dax seit dem Tagestief am Montag mit 14.458 Punkten bereits um fünf Prozent nach oben geklettert.

Wahrscheinlich sind die Chancen am heutigen Mittwoch auf ähnliche Kursgewinne wie am Vortag angesichts der bevorstehenden US-Zinsentscheidung eher gering. Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners „ist es gut möglich, dass die ersten bald anfangen, einen Teil ihres Einsatzes vom Tisch zu nehmen“. Auf dem aktuellen, erholten Kursniveau dürfte das Kaufinteresse, das den Gewinnmitnahmen dann gegenüberstehen würde, jedoch begrenzt sein.

