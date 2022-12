Dax aktuell Dax legt zu – Carl-Zeiss-Meditec-Aktie rutscht mehr als zehn Prozent ab

Die heutigen US-Verbraucherpreise bilden den Auftakt für wegweisende Termine, die die künftige Richtung des deutschen Börsenbarometers entscheiden dürften.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Plus und wird bei 14.305 Punkte gehandelt.

Mit den heutigen Kursgewinnen zum Handelsauftakt vollzieht das deutsche Börsenbarometer zum einen die Pluszeichen an den US-Börsen nach. An der Wall Street legten die großen Indizes zwischen 0,6 und 1,1 Prozent zu.

Die heutigen Kursgewinne zeigen aber auch, dass die aktuell laufende Konsolidierung nach der neunwöchigen 2700-Punkte-Rally bislang nur ein Mini-Rücksetzer von weniger als drei Prozent ist. Sollte der Dax sich oberhalb von 14.327 Punkten etablieren können, wäre das sogar ein weiteres Entspannungssignal. Zwei Wochen lang bot diese Marke bereits Unterstützung, ehe der Leitindex am Dienstag dieser Woche darunter rutschte.

