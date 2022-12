Dax aktuell Dax legt zu – Ende der vierwöchigen Seitwärtsphase steht bevor

Es gibt keine klare Tendenz, in welche Richtung der Leitindex ausbricht. Entsprechend sollten Anleger auch das Risiko deutlicher Kursverluste einkalkulieren.

Düsseldorf Seit Mitte November herrscht eine Seitwärtstendenz beim deutschen Leitindex vor. Doch mit dem heutigen Handelstag dürfte ein Ende dieser Phase vermutlich vorbereitet werden. Genauer gesagt dürfte das um 14.30 Uhr passieren, wenn die US-Inflationsdaten veröffentlicht werden.

Doch zunächst geht es ruhig zu an der Frankfurter Börse. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Plus bei 13.353 Zählern. Im Vergleich zu den deutlichen Kursanstiegen an den US-Börsen fällt das Plus aber gering aus. Der Dow-Jones-Index stieg am gestrigen Montag um mehr als 500 Punkte oder umgerechnet 1,6 Prozent. Am gestrigen Montag gab es ein Minus von 0,5 Prozent und einen Endstand bei 14.307 Punkten.

