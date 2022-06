Dax aktuell Dax legt zu – Klare Signale für eine neue Bärenmarktrally

Im Börsenjahr 2022 gab es zwei deutliche Gegenbewegungen innerhalb des Abwärtstrends. Nun könnte der Startschuss für die dritte Bewegung erfolgt sein.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat die neue Woche mit Kursgewinnen begonnen. Der Dax klettert nachmittags um 0,6 Prozent auf 13.200 Punkte nach oben.

Das Tageshoch lag bei 12.378 Zählern. Zu dem Zeitpunkt war das Börsenbarometer seit dem vergangenen Donnerstag um mehr als 470 Punkte gestiegen. Am Freitag hatte der Leitindex zum Handelsende 1,6 Prozent im Plus gelegen und bei einem Stand von 13.118 Zählern geschlossen.

Am frühen Montag beflügelte vor allem die Rally an den Handelsplätzen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong.

Der Hang Seng China Enterprise Index in Hongkong steht so hoch wie zuletzt Anfang März. Seit Jahresanfang liegt er jetzt nur noch vier Prozent im Minus, während der deutsche Leitindex seitdem rund 18 Prozent verloren hat.

