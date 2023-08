Nach den jüngsten deutlichen Verlusten setzt beim deutschen Leitindex eine Gegenbewegung ein. Anlegerinnen und Anleger blicken vor allem auf neue Firmenbilanzen.

Düsseldorf Der Dax startet zur Wochenmitte mit Gewinnen in den Handel. In der ersten Handelsstunde notiert der Leitindex ein Prozent im Plus bei 15.933 Punkten. Am Dienstag hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 15.774 Punkten geschlossen.

Die Nachricht, dass das italienische Kabinett eine Übergewinnsteuer für Banken geschlossen hat, hatte vor allem die Bankaktien in Europa unter Druck gesetzt. Zudem hatte die Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote einiger US-Banken herabgestuft. Das hatte auch Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street nervös gemacht.

Nun könnte beim Dax eine Gegenbewegung einsetzen, denn es scheint weiter Kaufinteresse zu bestehen: Der Rückgang bei dem Leitindex scheint einige Anlegerinnen und Anleger zum Einstieg zu animieren, die auf niedrigere Kurse gewartet haben und nun zugreifen.

