Dax aktuell Dax legt zum Wochenschluss leicht zu

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt nehmen im späten Freitagshandel wieder Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten. Besonders im Fokus steht die SAP-Aktie.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt ist am letzten Börsentag der Woche etwas die Luft raus. Der Leitindex Dax notiert am späten Freitagnachmittag 0,5 Prozent im Plus bei 15.879 Punkten, nachdem er zuvor lange Zeit im Minus gelegen hatte. Das Tagestief vom Vormittag lag bei 15.706 Zählern, also rund 170 Punkte tiefer.

Auf Wochensicht steht für den Dax aber nur ein kleines Plus zu Buche. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem Tief im März ist dem Leitindex in der zweiten Wochenhälfte unterhalb der Marke von 16.000 Punkten die Puste ausgegangen.

Die Kurse an der Wall Street eröffneten uneinheitlich. In Asien hatten die wichtigsten Indizes im Minus geschlossen. Die Anleger und Anlegerinnen schauen jetzt auf die kommende Woche, in der zahlreiche Schwergewichte aus dem Dax und US-Technologieunternehmen ihre Zahlen vorlegen. Außerdem wird der ifo-Geschäftsklimaindex am Montag veröffentlicht, ein wichtiges Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft.