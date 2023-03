Dax aktuell Dax leicht im Plus – Continental größter Tagesgewinner

Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt in den USA belasten den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur zeitweise. Im Handelsverlauf legt der Dax zu.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht nicht mehr die Jagd nach einem neuen Jahreshoch im Fokus, sondern eher die Frage: Wie tief kann der Leitindex fallen? Allerdings stabilisierte sich der Dax am Mittwoch nach einem schwachen Auftakt und notierte im Handelsverlauf 0,3 Prozent im Plus bei 15.605 Punkten.

Noch am gestrigen Dienstag markierte das Börsenbarometer mit 15.706 Zählern zeitweise ein neues Jahreshoch. Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der mehr Tempo bei den Zinserhöhungen in Aussicht stellte, ließ den Index allerdings nachfolgend bis auf 15.544 Punkte abrutschen.

Eine ähnliche Situation gab es am 9. Februar, als der Dax mit 15.658 Punkten ein neues Jahreshoch erreichte, aber noch am selben Tag ins Minus rutschte. Am Folgetag setzten sich die Verluste fortr und lagen gegenüber dem Jahreshoch bei insgesamt 400 Punkten. Bislang wiederholt sich dieses Muster mit dem Plus am heutigen Handelstag nicht.