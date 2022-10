Die Gewinne aus der Vorwoche hat der deutsche Leitindex fast komplett wieder abgegeben. Die Frage ist nun, ob die jüngst erreichten Tiefststände halten.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag erholt von den deutlichen Verlusten vom Freitag. Der Leitindex Dax liegt am Mittag 0,5 Prozent im Plus bei 12.330 Punkten. Die Lage beim Frankfurter Börsenbarometer ist aber weiterhin fragil.

Die Vorwoche hatte der Dax 1,3 Prozent fester geschlossen bei 12.273 Punkten. Das Wochenplus beruhte in erster Linie auf dem fulminanten Kurssprung vom Dienstag, als der Index mehr als 400 Prozent zugelegt hatte. Die Gewinne sind durch die Rücksetzer am Freitag aber fast vollständig wieder abgearbeitet.

Damit geht der Blick am deutschen Aktienmarkt wieder nach unten, zum Jahrestief von 11.863 Punkten, erklärt Jochen Stanzl, Analyst beim Onlinebroker CMC Markets: „Es geht jetzt darum, das Jahrestief auf keinen Fall zu unterschreiten, um den Schwung der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche nicht vollends zu verlieren.“

